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BBC

اليونيفل: إصابة ضابط برتبة نقيب إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين

10:59 م السبت 28 أكتوبر 2023

قوات اليونيفيل

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مصراوي
أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفل" اليوم السبت، إصابة مقرها في جنوب لبنان بقذيقة، مشيرة إلى أن العمل جار للتحقق من مصدرها.
وصرح المتحدث باسم اليونيفل، بأن: "قذيفة سقطت داخل المقر ويجري التحقق من مصدرها"، مشيرا إلى "وقوع بعض الأضرار من دون إصابات".
وفي وقت سابق من اليوم كشفت تقارير عن إصابة ضابط برتبة نقيب من القوة التابعة للأمم المتحدة، إثر سقوط قذيفتين إسرائيليتين على بلدة حولا قرب موقع العباد جنوبي لبنان.

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إصابة ضابط الأمم المتحدة اليونيفيل

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