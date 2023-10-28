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جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل توسيع هجماته البرية في غزة

10:16 م السبت 28 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إنه حدد وهاجم عدة خلايا لحماس في قطاع غزة، وذلك إثر توسيع نطاق عملياته البرية في القطاع.

وأضاف جيش الاحتلال الإسرائيلي "تعمل قوات قتالية مشتركة، من المشاة والمدرعات والمهندسين المقاتلين، منذ مساء أمس الجمعة، على الأرض في شمال قطاع غزة".

وتابع بالقول "في إطار العملية، حدد جنود من جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر لحماس تحاول إطلاق قذائف مضادة للدبابات وقذائف هاون، وتم استهدافها، كما قام الجنود أيضا بتحديد وتدمير هيكلا مفخخا".

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الدبابات التابعة له وجهت المروحيات نحو "نقطة تجمع عملياتية تابعة لعناصر حماس الإرهابيين داخل مبنى، وتم توجيه ضربة للمبنى".

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي،"أنه بالإضافة إلى ذلك حاولت عدة عناصر لحماس إطلاق صواريخ مضادة للدبابات على الجنود، ولكن تم تحييد تلك الخلايا من قبل الجنود".

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