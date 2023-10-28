شرطة الاحتلال توقف أكثر من 100 شخص بزعم دعم الإرهاب

مصراوي

أعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، توقيف أكثر من 100 شخص بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعم "الإرهاب" منذ بدء الحرب.

وفي 7 أكتوبر الجاري أطلقت المقاومة الفلسطينية عملية طوفان الأقصى، واقتحمت عددا من المستوطنات في غلاف غزة، وأسرت عددا من المستوطنين والجنود.

ورد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعملية "السيوف الحديدية"، ويواصل هجماته الجوية على قطاع غزة، قاطعا إمدادات القطاع من المياه والغذاء والكهرباء.