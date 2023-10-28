قطر: التوغل الإسرائيلي داخل قطاع غزة جزء من سياسة العقاب الجماعي

مصراوي

أعربت الخارجية القطرية، عن قلقها البالغ من التوغل البري الإسرائيلي في غزة، موضحا أن هذا التوغل تطورا خطيرا من شأنه أن يخلف آثارا إنسانية مدمرة.

وقالت الخارجية، إن التوغل البري الإسرائيلي بقطاع غزة يعتبر انتهاكا صارخا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف الحرب وإدخال المساعدات.

وحذرت الخارجية، من أن التوغل الإسرائيلي الكارثي داخل قطاع غزة هو جزء من سياسة العقاب الجماعي ومحاولات التهجير القسري للسكان بالقطاع.