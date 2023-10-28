إصابة بعض المتواجدين في المستشفى الإندونيسي بغزة في قصف إسرائيلي

مصراوي

قالت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم السبت، إن قصفا لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من المنازل بجوار المستشفى الإندونيسي في غزة، مما أدى إلى إصابة بعض المتواجدين في ساحة المستشفى الخارجية.

وأعلنت بعض المصادر اليوم السبت، تضرر بعض الأقسام في المستشفى الإندونيسي، وانقطاع التيار الكهربائي عن أحد أقسام المبيت نتيجة الاستهدافات المتكررة لمحيط المستشفى الواقع بشمال غزة، نقلا عن صحفيين بالميدان.

سبق وأن قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة، إنه لم يتبق في المنظومة الصحية في القطاع أي مستشفى قادر على تقديم خدماته.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أعلن أمس الأول الخميس، أن المستشفيات في القطاع مفتوحة لكنها لا تستطيع تقديم أي خدمة بسبب استنفاد قدراتها.

وأضاف المتحدث، أنه لا يوجد أي مستشفى في غزة قادر على تقديم خدمة صحية لجرحى العدوان، مطالبا بإدخال المساعدات الطبية والوقود بشكل فوري.