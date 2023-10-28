"جاهزون لها".. نتنياهو: الحرب في غزة ستكون طويلة وصعبة

وكالات

شدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت على أن الحرب ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة ستكون "طويلة وصعبة". وقال نتانياهو في مؤتمر صحافي في تل أبيب إن "الحرب في قطاع غزة ستكون طويلة وصعبة ونحن جاهزون لها"، مضيفا أن الجيش "سيدمّر العدو على الأرض وتحتها"، حسبما ذكرت "فرانس برس".

وقال نتنياهو إن العمليات البرية الجارية في قطاع غزة هي المرحلة الثانية من الهجوم. وأضاف "من يتهموننا بارتكاب جرائم حرب منافقون." وتابع قائلا إن "الحرب داخل قطاع غزة ستكون صعبة وطويلة." داعيا "السكان المدنيين في غزة للانتقال إلى مناطق آمنة."

وذكر نتنياهو للصحفيين في تل أبيب اليوم السبت أن الهدف هو تدمير القدرات العسكرية لحركة حماس وسيطرتها على قطاع غزة وكذلك إعادة الرهائن .

وأوضح نتنياهو أن حكومة الطوارئ كانت قد قررت بالإجماع توسيع العمليات البرية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان له صباح اليوم، إنه دمر 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، من بينها، أنفاق لحماس، ومساحات قتالية تحت الأرض وبنية تحتية تحت الأرض.