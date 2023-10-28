تخوفا من هجوم لحزب الله.. جيش الاحتلال يلزم مستوطنين بالبقاء في الملاجئ

مصراوي

نقلت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم السبت، عن وسائل إعلام عبرية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر تحذيرات لسكان المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية بالتزام الملاجئ؛ خوفا من حدث أمني محتل.

وفي وقت سابق من اليوم دعا جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان عدد من المستوطنات قرب الحدود الأردنية إلى التزام الملاجئ؛ خشية من عمليات تسلل محتملة من الأردن.

وأعلن حزب الله في بيانين منفصلين، اليوم السبت، قصف مواقع "ريشا" و"الجرداح" و"العباد" الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة.

وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم السبت الواقع في 28 أكتوبر موقع ريشا ونقطة الجرداح بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

إذ تشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية