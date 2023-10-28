أنباء عن محاولة توغل جديدة لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل غزة

وكالات

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، عن سماع أصوات اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق نار في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة وسط أنباء عن التصدي لمحاولات توغل إسرائيلية.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أنه سمع دوي إطلاق نار في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف لتلك المناطق.

وأشارت وسائل إعلام فلسطينية، إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تحاول التوغل شرق بلدة بيت حانون شمال غزة حيث تدور اشتباكات كثيفة مع المقاومة التي تتصدى لها.