ردًا على إيلون ماسك.. وزير إسرائيلي: سنحارب بكل الوسائل لمنع تزويد غزة بالإنترنت

وكالات

أكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، مساء السبت، أن بلاده ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت، وذلك بعد أن قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة المحاصر منذ أمس الجمعة، قبل تنفيذ توغلاً بريًا على القطاع.

وكان الملياردير الأمريكي مالك شركة إكس، إن "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، بجانب قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل.

قطع الاتصال على قطاع غزة الذي يعاني في الحصول على أبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء، دفع الآلاف من رواد مواقع التواصل المختلفة شن حملة موسعة لمطالبة شركات الاتصالات المصرية و إيلون ماسك بتوفير إنترنت "ستارلينك" لقطاع غزة أسوة بما فعله لأوكرانيا.