إعلان

BBC

ردًا على إيلون ماسك.. وزير إسرائيلي: سنحارب بكل الوسائل لمنع تزويد غزة بالإنترنت

08:51 م السبت 28 أكتوبر 2023

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

وكالات

أكد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارعي، مساء السبت، أن بلاده ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لمنع إيلون ماسك من تزويد منظمات الإغاثة في غزة بالإنترنت، وذلك بعد أن قطع الاحتلال الإسرائيلي خدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة المحاصر منذ أمس الجمعة، قبل تنفيذ توغلاً بريًا على القطاع.

وكان الملياردير الأمريكي مالك شركة إكس، إن "ستارلينك" ستقدم خدمات الإنترنت لمنظمات الإغاثة المعترف بها دوليا في غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، بجانب قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل.

قطع الاتصال على قطاع غزة الذي يعاني في الحصول على أبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء، دفع الآلاف من رواد مواقع التواصل المختلفة شن حملة موسعة لمطالبة شركات الاتصالات المصرية و إيلون ماسك بتوفير إنترنت "ستارلينك" لقطاع غزة أسوة بما فعله لأوكرانيا.

سوق مصراوى

إيلون ماسك الإنترنت الفضائي ستارلينك شلومو كارعي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رئيسي: جرائم الاحتلال تتجاوز الخطوط الحمراء إنسانيا وعسكريا وهذا قد يدفع الجميع للتحرك
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

بوابة الجحيم تفتح السابعة صباحًا..شهود عيان يروون كيف بدأت "محرقة صحراوي الإسكندرية" - صور