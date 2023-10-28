جانتس: العملية البرية يمكنها المساعدة في إعادة الأسرى لدى حماس

وكالات

قال عضو حكومة الطوارئ الإسرائيلية المصغرة، بيني جانتس، إن العملية البرية يمكنها أن تساعد في إعادة الأسرى لدى حماس، مضيفًا أن السلطات الإسرائيلية ملتزمة أخلاقيًا لإعادة كل الأسرى لدى حماس.

وزعم جانتس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يواف جالانت، أن دولته تتعامل مع منظمة تحاول تقسيم المجتمع الإسرائيلي، مضيفًا: "لكنهم سيفشلون"

وتابع أن جيش الاحتلال سيقاتل في كل الجبهات ولن يكل أن يمل وسسخرج من هذه الحرب أقوئ أكثر وموحد أكثر.

وأعرب جانتس عن استعداد الحكومى الإسرائيلية للتضحيات، مؤكدًا أن المعليات العسكرية قد تستغرق وقتا طويلا.

وفي وقت سابق السبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه ضرب 150 هدفا تحت الأرض" في شمال القطاع ليل الجمعة السبت. وجاء في بيان نشر بعد ليلة من الضربات الإسرائيلية الكثيفة على قطاع غزة، أنه خلال الليل ضربت الطائرات المقاتلة (في الجيش الإسرائيلي) 150 هدفا تحت الأرض في شمال قطاع غزة، من بينها انفاق يستخدمها مقاتلو الفصائل الفلسطينية ومواقع قتال تحت الأرض ومنشآت أخرى.