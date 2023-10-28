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BBC

خشية عملية تسلل ".. الاحتلال يدعو المستوطنين على حدود الأردن إلى التزام الملاجئ

06:44 م السبت 28 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الاسرائيلي

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مصراوي

قالت وكالة "شمس نيوز" الفلسطينية اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان عدد من المستوطنات قرب الحدود الأردنية إلى التزام الملاجئ؛ خشية من عمليات تسلل محتملة من الأردن.

وأعلن حزب الله في بيانين منفصلين، اليوم السبت، قصف مواقع "ريشا" و" الجرداح" و"العباد" الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ الموجهة.

وقال بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في لبنان "هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:30 من بعد ظهر يوم السبت الواقع في 28 أكتوبر موقع ريشا ونقطة الجرداح بالقذائف المدفعية والأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة".

إذ تشهد المناطق الحدودية جنوب لبنان توترا أمنيا، وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، بعد إطلاق المقاومة الفلسطينية، كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس في السابع من أكتوبر الحالي، عملية طوفان الأقصى، وإعلان الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة.

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جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان طوفان الأقصى المقاومة الفلسطينية كتائب عز الدين القسام غزة

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