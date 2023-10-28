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الهلال الأحمر: غزة تعاني أسوأ كارثة إنسانية.. ويجب زيادة إدخال المساعدات

06:43 م السبت 28 أكتوبر 2023

وفد الهلال الأحمر المصري يزور قطاع غزة

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كتبت- داليا الظنيني:
أكدت مي الصايغ، مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، أن ما تم إدخاله لغزة من مساعدات ضئيل جدًا، مقارنة بحاجات القطاع الذي يعاني أسوأ كارثة إنسانية.

وأضافت "الصايغ"، في مداخلة عبر الفيديو لقناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، طالبت فيه مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي العالم بتحمل مسؤولياته تجاه قطاع غزة، مشددة على أهمية تأمين إدخال المساعدات للقطاع الذي يعاني أسوأ وأعنف قصف.

وأوضحت الصايغ:أن مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي ترى ، أن العدوان الإسرائيلي يواصل استهداف المدنيين والأطقم الطبية في قطاع غزة، مبينه أن المؤسسات الصحية تعاني بشدة في قطاع.

وأشادت الصايغ بدور الهلال الأحمر المصري والقائمين عليه، موضحه أنه يقوم بدور محوري لتنسيق الدعم الدولي.

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