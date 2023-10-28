إعلان

BBC

تضرر بعض الأجزاء في مستشفى الإندونيسي بغزة نتيجة القصف المتكرر لمحيطها

06:42 م السبت 28 أكتوبر 2023
  • عرض 3 صورة
    تضرر بعض الأجزاء في مستشفى الإندونيسي بغزة
  • عرض 3 صورة
    تضرر بعض الأجزاء في مستشفى الإندونيسي بغزة
  • عرض 3 صورة
    تضرر بعض الأجزاء في مستشفى الإندونيسي بغزة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
أعلنت بعض المصادر اليوم السبت، تضرر بعض الأقسام في المستشفى الإندونيسي، وانقطاع التيار الكهربائي عن أحد أقسام المبيت نتيجة الاستهدافات المتكررة لمحيط المستشفى الواقع بشمال غزة، نقلا عن صحفيين بالميدان.
سبق وأن قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أمس الجمعة، إنه لم يتبق في المنظومة الصحية في القطاع أي مستشفى قادر على تقديم خدماته.
وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أعلن أمس الأول الخميس، أن المستشفيات في القطاع مفتوحة لكنها لا تستطيع تقديم أي خدمة بسبب استنفاد قدراتها.
وأضاف المتحدث، أنه لا يوجد أي مستشفى في غزة قادر على تقديم خدمة صحية لجرحى العدوان، مطالبا بإدخال المساعدات الطبية والوقود بشكل فوري.

سوق مصراوى

مستشفى الإندونيسي قصف غزة انقطاع الكهرباء الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الهلال الأحمر: غزة تعاني أسوأ كارثة إنسانية.. ويجب زيادة إدخال المساعدات
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

رغم رفعه 3 مرات في عامين..الأدنى للأجور يتراجع 25% عند حسابه بالدولار