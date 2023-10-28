الحكومة الفلسطينية: من المعيب أن ترفرف أعلام إسرائيل في دولنا العربية مع استمرار مجازر الاحتلال

مصراوي

قال رئيس هيئة الإعلام الحكومي في غزة، سلامة معروف، إن مجمع الشفاء استقبل عشرات الشهداء بسبب القصف الإسرائيلي الهمجي مساء أمس.

وأضاف رئيس هيئة الإعلام الحكومي، أنه من المعيب أن تبقى الأعلام الإسرائيلية ترفرف في دولنا العربية مع استمرار مجازر الاحتلال، قائلا "نتفهم منع الاحتلال عن غزة المساعدات لكن ما لا نفهمه هو عجز أمتنا العربية عن إدخال المساعدات للقطاع".

وتابع معروف، أن الفلسطينيون لن يخضعوا لتهديدات الاحتلال ولن ترهبهم منشوراته وسيقاومون حتى آخر رمق.