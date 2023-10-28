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BBC

على خلفية تصريحات أردوغان.. خارجية الاحتلال تستدعي بعثتها الدبلوماسية لدى تركيا

06:37 م السبت 28 أكتوبر 2023

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين

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مصراوي

أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين اليوم السبت عبر حسابه على منصة إكس، استدعاء البعثة الدبلوماسية للكيان الصهيوني في تركيا، مشيرا إلى أنه سيجري إعادة تقييم العلاقات مع أنقرة.

سبق وأن قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن إسرائيل دولة احتلال ودول الغرب مدينة لها، لكن تركيا ليست كذلك.

وجدد أردوغان تأكيده على تصريحات سابقة له بأن حماس ليست جماعة إرهابية قائلًا "إسرائيل انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية وأؤكد حماس ليست إرهابية".

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، إن إسرائيل دولة احتلال ودول الغرب مدينة لها، لكن تركيا ليست كذلك.

وجدد أردوغان تأكيده على تصريحات سابقة له بأن حماس ليست جماعة إرهابية قائلًا "إسرائيل انزعجت من تصريحي بأن حماس ليست حركة إرهابية وأؤكد حماس ليست إرهابية".

ووصف الرئيس التركي إسرائيل بالدولة المحتلة قائلًا "كيف أتت إسرائيل إلى المنطقة.. إنها دولة محتلة".

وخلال وقفة احتجاجية في إسطنبول التي أُطلق عليها "مليونية نصرة غزة" قال أردوغان إن وقفتهم اليوم جاءت لـ "نصرة أشقائنا في غزة"، مشيرًا إلى شعوره بالخزي والعار من أجل غزة.

وصرح أردوغان أن تركيا لن تكتفي بلعن المجازر التي ترتكبها إسرائيل في غزة خاصة في الوقت الذي يساوي فيه البعض بين حماس وإسرائيل.

وفي وقت سابق اليوم، دعا الرئيس التركي، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر) سابقًا إلى الخروج والمشاركة في تجمع فلسطين الكبير لنصرة غزة.

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