المقاومة الفلسطينية تعلن شرطها الوحيد للإفراج عن أسرى الاحتلال لديها

مصراوي

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس اليوم السبت، على أن اتصالات جرت في ملف الأسرى، مشيرا إلى أنه كانت هناك فرصة للوصول إلى صيغة اتفاق لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ماطل.

قال المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن المقاومة رأت نصر الله في السابع من أكتوبر عندما تهاوت حصون العدو كبيت العنكبوت.

وتابع أبو عبيدة : "سلام لمن لا يحنون ظهورهم إلا لربهم، رأينا نصر الله ومقاتل واحد من مقاتلينا يدمر ثلاث دبابات للعدو، استهداف العدو للمباني السكنية والمستشفيات لن يجني من ورائها إلا الخزي والعار".

وشدد أبو عبيدة على أن :"عدوان الاحتلال وارتكابه للمحرقة والمجازر إلا لألم عظيم يتجرعه، نقول للعدو الذي يكرر تهديداته يوميا إننا نؤكد على أننا ننتظره في معركته البرية، التي يهدد بها لنعلمه معنى القوة والفداء وسنزيقه الهزيمة".

وأوضح أبو عبيدة: "انتهى زمن التفوق العسكري والاستخباراتي المزعوم للعدو، وزمن انكسار الصهيونية قد بدأ، سنذيق العدو هزيمة أكبر مما كان يتوقع أو يتخوف، زمن انكسار الصهيونية قد بدأ".