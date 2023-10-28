مسؤول بالاتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة في الأعمال الحربية بغزة

كتبت- سلمى سمير:

دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم السبت إلى هدنة في الأعمال الحربية في قطاع غزة.

ويأتي هذا مع مصادقة الأمم المتحدة مساء أمس على مشروع قرار عربي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، الأمر الذي لم يطبقه الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن، مع استمرار موجات القصف العنيفة على مناطق متفرقة من قطاع غزة وسقوط المئات من الشهداء.

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق اليوم أن حرب إسرائيل على قطاع غزة مستمرة لحين صدور أوامر جديدة.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات هي الأعنف على قطاع غزة ليلة أمس برًا وجوًا وبحرًا حاول فيها التقدم بحرًا نحو القطاع مما أسفر عن وقوع اشتباكات مسلحة مع كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس.

وأعلنت القسام إفشال التوغل البري الإسرائيلي وإيقاع خسائره فادحة بصفوفه سواء من خلال الجنود أوالعتاد العسكري.

وأصدر الجيش الإسرائيلي رواية أخرى مفادها أن قواته لا تزال في قطاع غزة واستهدافها أهدافًا استراتيجية أمس تحت الأرض وفوقها وقتل عدد من قيادات حماس التي خططت لعملية طوفان الأقصى في الـ 7 من أكتوبر.