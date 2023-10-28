إيران: لا علاقة لنا بالهجمات على القوات الأمريكية في سوريا والعراق

القاهرة - (د ب أ)

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن الجماعات الي تهاجم القوات الأمريكية في سوريا والعراق تتصرف بشكل مستقل ولا تتلقى أوامر أو توجيهات من طهران.

وصرح عبد اللهيان في مقابلة مع تلفزيون "بلومبرج" "أنهم لا يتلقون أي أوامر، أو توجيهات منا. الجانب الأمريكي يزعم أن هذه الجماعات مرتبطة بإيران. ولكن هذه الجماعات قررت بنفسها بشكل مستقل".

وتأتي تصريحات عبد اللهيان بعد أقل من يوم مما أعلنته الولايات المتحدة أنها نفذت ضربات عسكرية على منشأتين سوريتين مرتبطتين بالحرس الثوري الإيراني في شرق سوريا واللتين كانتا تستخدمان لشن هجمات على القوات الأمريكية في المنطقة.

وقال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن في بيان، نشرته وزارة الدفاع على موقعها الإلكتروني "كانت هذه الضربات المصممة بشكل خاص للدفاع عن النفس، تهدف فقط إلى حماية الأفراد الأمريكيين والدفاع عنهم في العراق وسوريا".

وشدد على أنها منفصلة عن الحرب في غزة، بحسب ما نقلت شبكة "سي إن إن".

وقال مسؤولون أمريكيون إنهم لا يمتلكون دليلا على أن إيران أمرت صراحة بتنفيذ الهجمات، ولكنهم حملوا إيران المسؤولية لأنها تدعم الجماعات.