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BBC

الولايات المتحدة تدعو رعاياها لمغادرة لبنان على الفور

01:34 م السبت 28 أكتوبر 2023

الولايات المتّحدة

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(بي بي سي)

طلبت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، من المواطنين الأمريكيين، في لبنان، مغادرة البلاد الآن، طالما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة، إذ لا يمكن التنبؤ بمسار الوضع الأمنيّ.

وقالت السفارة الأميركية، في بيروت، عبر منصة "إكس": "ليس هناك ما يضمن أنّ الحكومة الأميركية ستقوم بإجلاء المواطنين الأميركيين وأفراد أسرهم، في حالة الأزمات."

وتزامنت تلك التصريحات مع ارتفاع حدة التوتر في الجنوب اللبناني وذكرت وسائل إعلام محلية أن قصفا إسرائيليا "بالقذائف الفوسفورية" استهدف أطراف بلدتي علما الشعب ومروحين الحدوديتين، لكن فترة من الهدوء تسود حاليا المنطقة الحدودية.

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