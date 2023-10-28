لبنان يصدر إرشادات بشأن مطار بيروت وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل
(وكالات)
أصدرت السلطات اللبنانية اليوم السبت، تعميما يتضمن إرشادات وتعليمات بإخلاء مطار بيروت الدولي والمرافق المحيطة به في حالة الطوارئ مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
ولم يشر التعميم الذي أصدره مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، الواقع على الطرف الجنوبي للعاصمة، إلى أي تصعيد حالي على الحدود.
ووقعت في الآونة الأخيرة حوادث تبادل إطلاق نار يومية بين الاحتلال الإسرائيلي وجماعة حزب الله اللبنانية في المنطقة، ولكن تم احتواؤها نسبيا.
وصدر التعميم بعد أن وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته الجوية والبرية على قطاع غزة خلال ليلة السبت.
وفي عام 2006، تعرضت مدارج المطار لضربات جوية إسرائيلية مما أجبره على الإغلاق، وكان ذلك في إطار عمليات انتقامية بعد أسر حزب الله لجنديين إسرائيليين.
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