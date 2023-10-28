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الاحتلال الإسرائيلي يُعلن اعتقال 10 نشطاء من حماس في الضفة الغربية

12:04 م السبت 28 أكتوبر 2023

إصابة شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي شر

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الضفة الغربية - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإٍسرائيلي اعتقال أكثر من 10 نشطاء بحركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست"الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني أن قوات إسرائيلية تقوم بعمليات اعتقال صباح اليوم في عدة مواقع في جميع أنحاء الضفة الغربية.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن مؤخرا اعتقال 1030 فلسطينيا بالضفة الغربية منذ بداية الحرب التي أعلنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر، بينهم 670 شخصًا قال إنهم "ينتمون لحركة "حماس".

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جيش الاحتلال الإٍسرائيلي الضفة الغربية حركة المقاومة الإسلامية

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