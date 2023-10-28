الاحتلال الإسرائيلي يعلن عزمه زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

غزة - (د ب أ)

ذكرت مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الجيش يستعد لزيادة المعونات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع تعمق توغل القوات الإسرائيلية في غزة الليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية اليوم السبت أن "الجيش الإسرائيلي يدرك أنه كلما دفعت قواته سكان غزة جنوبا، كلما زادت الحاجة إلى مساعدات إنسانية".

وأشارت المصادر إلى أن "الوقود هو أهم احتياجات حماس حاليا، وأنه لا توجد، في تلك المرحلة، نية لتجديد نقل الوقود إلى قطاع غزة".

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء أمس الجمعة، عن تصدي مقاتليها لتوغل بري إسرائيلي في قطاع غزة.

وقالت القسام في بلاغ عسكري تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه، إنها "تتصدى لتوغل بري (للجيش الإسرائيلي) في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض".

ويواصل طيران الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية غير مسبوقة على قطاع غزة منذ 21 يوما ما أسفر عن استشهاد 7326 فلسطينيا ودمار هائل في المباني السكنية والمنشآت والبنية التحتية بما في ذلك مقرات شركات اتصالات وانترنت.