أنباء متضاربة من حماس والاحتلال الإسرائيلي حول الهجوم البري في غزة

غزة - (د ب أ)

أعلنت حركة حماس فشل الهجوم البري الذي شنّه الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة عبر 3 محاور، مشيرة إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف "العدو" بالجنود والعتاد.

وقالت الحركة، في بيان صحفي أورده "المركز الفلسطيني للإعلام" عبر حسابه على منصة "إكس" اليوم السبت، أن "العدو وقع في كمائن أعدتها المقاومة الفلسطينية على عدة محاور".

وأشارت إلى "استخدام صواريخ كورنيت وقذائف ياسين في صد الهجوم"، متوقعة "معاودة العدو المحاولة مرة أخرى".

ولفتت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي استخدم الطائرات المروحية لإجلاء الجرحى والقتلى من ساحة المعركة".

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت الليلة الماضية على نحو 150 هدفًا تحت الأرض في شمال قطاع غزة شملت تصفية نشطاء من حركة حماس وتدمير أنفاق قتالية ومناطق قتال تحت الأرض بالإضافة الى بنى تحتية تحت الأرض.

وذكر الجيش أن نحو مئة طائرة حربية شاركت في الغارات الليلة الماضية وأطلقت مئات الصواريخ ودمرت مئات الأهداف لحماس.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن تصفية رئيس المنظومة الجوية التابعة لحماس عصام أبو ركبة الذي قال إنه كان مسؤولاً عن إدارة منظومات الطائرات المسيرة والمظلات الشراعية وأنظمة الاستطلاع الجوي والدفاع الجوي التابعة لحماس.

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