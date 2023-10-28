الاحتلال يهدم منزلاً ويشن حملة اعتقالات في مخيم الجلزون شمال رام الله



هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم السبت، منزلاً واعتقلت 7 فلسطينيين، بينهم طفل في مخيم الجلزون شمال رام الله.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر محلية، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منزلا مكونا من طابقين يعود لأحد المواطنين .

وأضافت المصادر أن العائلة أخلت منذ يومين كافة محتويات المنزل، حيث كانت قد أخطرت قبل نحو أسبوع بالهدم بحجة البناء دون ترخيص.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي سبعة مواطنين، من بينهم طفل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي مداهمات شبه يومية في الضفة الغربية بدعوى القبض على ما تصفهم بالمطلوبين.

ومنذ بداية العام الجاري استشهد أكثر من 220 فلسطينيًا غالبيتهم برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية فيما قتل 36 إسرائيليًا في هجمات فلسطينية في ظل موجة توتر غير مسبوقة منذ سنوات