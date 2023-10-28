الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد المنظومة الجوية لحماس



وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، عن مقتل قائد المنظومة الجوية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عصام أبو ركبة في قصف الليلة الماضية، حسبما ذكرت "سكاي".

وقال جيش الاحتلال إن طائراته قتلت عصام أبو ركبة، وهو قيادي في حماس وشارك في التخطيط لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر الجاري.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أن عاصم أبو ركبة كان مسؤولاً عن الطائرات المسيرة والطائرات الشراعية التابعة لحماس والكشف الجوي والدفاع الجوي.

وجاء في نص البيان: "لقد شارك في التخطيط للمجزرة التي وقعت في 7 أكتوبر، وقام بتوجيه الإرهابيين الذين تسللوا إلى إسرائيل على متن طائرات شراعية وكان مسؤولاً عن هجمات الطائرات المسيرة على مواقع للجيش الإسرائيلي".

وكثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه بشكل كبير لقطاع غزة المحاصر، بعد أن قطع الإنترنت والاتصالات في غزة، مما أدى إلى قطع الاتصال بين سكان القطاع الصغير المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومع العالم الخارجي