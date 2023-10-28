إعلان

BBC

الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قائد المنظومة الجوية لحماس

07:26 ص السبت 28 أكتوبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح السبت، عن مقتل قائد المنظومة الجوية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عصام أبو ركبة في قصف الليلة الماضية، حسبما ذكرت "سكاي".

وقال جيش الاحتلال إن طائراته قتلت عصام أبو ركبة، وهو قيادي في حماس وشارك في التخطيط لعملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حماس في 7 أكتوبر الجاري.

وذكر جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي، أن عاصم أبو ركبة كان مسؤولاً عن الطائرات المسيرة والطائرات الشراعية التابعة لحماس والكشف الجوي والدفاع الجوي.

وجاء في نص البيان: "لقد شارك في التخطيط للمجزرة التي وقعت في 7 أكتوبر، وقام بتوجيه الإرهابيين الذين تسللوا إلى إسرائيل على متن طائرات شراعية وكان مسؤولاً عن هجمات الطائرات المسيرة على مواقع للجيش الإسرائيلي".

وكثف الاحتلال الإسرائيلي قصفه بشكل كبير لقطاع غزة المحاصر، بعد أن قطع الإنترنت والاتصالات في غزة، مما أدى إلى قطع الاتصال بين سكان القطاع الصغير المحاصر البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ومع العالم الخارجي

سوق مصراوى

جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل قائد المنظومة الجوية لحماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الاحتلال يهدم منزلاً ويشن حملة اعتقالات في مخيم الجلزون شمال رام الله
محتوي مدفوع

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

سوق مصراوي

المزيد

El Market

"الأعنف منذ بداية الحرب" تمهيدًا للهجوم البري.. الاحتلال يشن قصفًا على غزة برّا وبحرّا وجوّا "تغطية خاصة"