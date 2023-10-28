أسرى وقصف.. جحيم 8 ساعات للجيش الإسرائيلي داخل غزة - صور



كتب - أحمد زكي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، موجة من القصف على قطاع غزة، بدأت مع قطع الاتصالات والانترنت بالكامل عن القطاع مع غروب شمس الجمعة، بينما اعتبرها مراقبون هي الأعنف منذ بداية العدوان على القطاع في عصر السابع من أكتوبر.

واستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ مصحوبًا بعمليات برية من 3 جهات، رغم مرور

8 ساعات حتى الآن.

في السياق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أن سيارات الإسعاف أو الدفاع المدني لم تستطع الوصول إلى مواقع الضحايا في الأماكن التي طالها القصف، بسبب انقطاع الاتصالات والانترنت.

يأتي ذلك بينما وثقت بعض الصور ومقاطع الفيديو استخدام القوات الإسرائيلية لقنابل تنشطر في الهواء قبيل سقوطها على الأرض والانفجار في قطاع غزة.

إسرائيل ترفض الهدنة

من جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، مساء الجمعة.

كما رفضت إسرائيل دعوات الأمم المتحدة لعقد هدنة، إذ قال إيلي كوهين وزير الخارجية الإسرائيلي: "نرفض بشكل قاطع الدعوة الشائنة لوقف إطلاق النار في غزة، وعازمون على القضاء على حماس كما فعل العالم مع النازيين وداعش".

آلاف المدنيين يتعرضون للقصف

رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر قال: "فقدنا الاتصال مع الهلال الأحمر الفلسطيني ولا نستطيع معرفة ما يحدث في غزة، وآلاف المدنيين يتعرضون لأعنف قصف تشهده غزة على الإطلاق، ونشعر بقلق عميق تجاه المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة".

المقاومة تتصدى للعدوان وزيادة عدد الأسرى

في السياق رصدت وسائل فلسطينية الوضع القائم على الأرض، رغم انقطاع الإنترنت، مؤكدة أن المقاومة الفلسطينية تصدت لتوغل بري إسرائيلي في مناطق مختلفة، وتمكنت من أسر عضو آخر من القوات الخاصة الإسرائيلية خلال العمليات.