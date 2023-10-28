بعد العملية البرية.. حماس: مستعدون لاستخدام القوة الكاملة ضد الاحتلال

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، استعدادها لاستخدام القوة الكاملة ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد أن وسع عملياته البرية في قطاع غزة المحاصر ليل الجمعة/السبت، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

وقالت حماس في بيان لها صباح السبت إن كتائب القسام وكافة قوى المقاومة الفلسطينية على أهبة الاستعداد لمواجهة العدوان الإسرائيلي بكل قوة وإحباط توغلاته، مضيفة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجيشه المهزوم لن يستطيعا تحقيق أي نصر عسكري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت حماس، إن مقاتليها اشتبكوا مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالقطاع، بعد توغل إسرائيلي إلى داخل غزة.

وكان المتحدث باسم الاحتلال دانييل هاجاري على وسائل التواصل الاجتماعي، قال الجمعة، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة "زادت في الآونة الأخيرة وإن القوات البرية ستوسع نشاطها" في غضون الساعات المقبلة.