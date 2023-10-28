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BBC

ردًا على استهداف قواعد عسكرية أمريكية.. بايدن: مستعدون لاتخاذ تدابير جديدة ضد إيران

04:13 ص السبت 28 أكتوبر 2023

الرئيس الأمريكي جو بايدن

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وكالات

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، أن بلاده على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات ضد إيران، بعد الهجمات التي تستهدف القوات الأمريكية في المنطقة، يرجح أنها من جماعات موالية لطهران.

واستهدفت قواعد عسكرية تضم قوات أمريكية في سوريا والعراق خلال الفترة الماضية، مع ارتفاع وتيرة استهداف المدنيين في غزة.

وفي ظل مخاوف أمريكية من تزايد التهديدات ضد قواتها في الشرق الأوسط، أعلن البنتاجون عن إعادة نشر حاملة طائرات أمريكية في منطقة عمليات القيادة الأمريكية الوسطى، وتعزيز إجراءات حماية القوات الأمريكية في المنطقة.

ولدى واشنطن نحو 900 جندي في سوريا و2500 جندي في العراق في إطار جهودها لمكافحة داعش في المنطقة.

وتأتي الهجمات على القواعد العسكرية التي تضم وقوات أمريكية وسط دعم أمريكي للاحتلال الإسرائيلي في هجماته الوحشية على قطاع غزة ردًا على عملية حماس طوفان الأقصى في الـ7 من الشهر الجاري وشملت إطلاق صواريخ واقتحام مستوطنات إسرائيلية واحتجاز أسرى واقتيادهم إلى القطاع.

ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر، تبنت فصائل مسلحة بعضها موالي لإيران في العراق وسوريا أكثر من 20 هجومًا، استهدفت في المقام الأول القواعد التي تستخدمها القوات الأمريكية.

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