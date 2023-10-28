جيش الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون في رام الله
وكالات
اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى صباح اليوم السبت، مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.
واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم في الساعات الأولى صباح السبت.
تزامنًا مع اقتحام مخيم الجلزون، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في عدد من مدن الضفة الغربية.
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