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BBC

جيش الاحتلال يقتحم مخيم الجلزون في رام الله

03:12 ص السبت 28 أكتوبر 2023

قوات الاحتلال الاسرائيلي

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وكالات

اقتحمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في الساعات الأولى صباح اليوم السبت، مخيم الجلزون شمال رام الله بالضفة الغربية.

واندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت المخيم في الساعات الأولى صباح السبت.

تزامنًا مع اقتحام مخيم الجلزون، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة اعتقالات واسعة في عدد من مدن الضفة الغربية.

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قوات الاحتلال الاسرائيلي مخيم الجلزون رام الله اقتحمت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة

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