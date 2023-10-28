فصائل عراقية تستهدف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية على الحدود السورية



وكالات

استهدفت مجموعات مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" في الساعات الأولى صباح السبت، قاعدة التنف التابعة للتحالف الدولي بسوريا بطائرتين مسيرتين.

ونقلت وسائل إعلام سورية وعراقية عن بيان المجموعة المسلحة على تطبيق "تليجرام" قوله: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في التنف السورية، بطائرتين مسيرتين، أصابتا أهدافهما بشكل مباشر".

ومنذ بداية حرب غزة في 7 أكتوبر، تبنت فصائل مسلحة بعضها موالي لإيران في العراق وسوريا أكثر من 20 هجومًا، استهدفت في المقام الأول القواعد التي تستخدمها القوات الأمريكية.