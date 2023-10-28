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BBC

قنابل تنشطر في الهواء.. ماذا استخدمت إسرائيل بعد قطع الانترنت عن غزة؟

01:47 ص السبت 28 أكتوبر 2023
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    القنابل الإسرائيلية تنشطر قبيل الوصول إلى الأرض في غزة
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    آثار الدمار في غزة جراء القصف الإسرائيلي
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    القنابل تضئ سماء غزة بعد قطع الاتصالات
  • عرض 11 صورة
    انفجارات داخل قطع غزة عقب قطع الاتصالات
  • عرض 11 صورة
    انفجارات عقب قطع الاتصالات في غزة
  • عرض 11 صورة
    تصاعد الأدخنة عقب قطع الاتصالات عن غزة
  • عرض 11 صورة
    لحظة انشطار القنابل الإسرائيلية في سماء غزة
  • عرض 11 صورة
    لحظة سقوط القنابل الإسرائيلية قبيل الانشطار في غزة
  • عرض 11 صورة
    آثار قنابل في غزة بعد قطع الاتصالات
  • عرض 11 صورة
    آثار انفجار قنابل إسرائيلية في غزة
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    مشاهد الدمار داخل قطاع غزة بعد قطع الاتصالات
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كتب - أحمد زكي:
شنت القوات الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قصفًا اعتبره العديد من المراقبين هو الأعنف منذ بداية الاعتداءات على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر.
ونشرت صفحة "غزة الآن" الموثقة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطعًا مصورًا، يوضح جانبًا من استخدام قنابل وصفتها بـ"المحرمة دوليًا".
ويظهر في مقطع الفيديو المصور، القنابل وقت القصف، وهي تنشطر قبيل الوصول إلى الأرض والانفجار في قطاع غزة وسط المباني والتجمعات السكنية.
كانت القوات الإسرائيلية عمدت إلى قطع الانترنت والاتصالات، مساء اليوم الجمعة بالكامل عن قطاع غزة قبل شن الموجة الأعنف من القصف.

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