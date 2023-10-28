قنابل تنشطر في الهواء.. ماذا استخدمت إسرائيل بعد قطع الانترنت عن غزة؟

كتب - أحمد زكي:

شنت القوات الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قصفًا اعتبره العديد من المراقبين هو الأعنف منذ بداية الاعتداءات على قطاع غزة يوم السابع من أكتوبر.

ونشرت صفحة "غزة الآن" الموثقة عبر شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطعًا مصورًا، يوضح جانبًا من استخدام قنابل وصفتها بـ"المحرمة دوليًا".

ويظهر في مقطع الفيديو المصور، القنابل وقت القصف، وهي تنشطر قبيل الوصول إلى الأرض والانفجار في قطاع غزة وسط المباني والتجمعات السكنية.

كانت القوات الإسرائيلية عمدت إلى قطع الانترنت والاتصالات، مساء اليوم الجمعة بالكامل عن قطاع غزة قبل شن الموجة الأعنف من القصف.