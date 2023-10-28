الاحتلال الإسرائيلي: نوسع عملياتنا البرية في غزة

وكالات

أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، أن جيش الاحتلال يوسع حاليا عملياته البرية، ورفض التعليق عما إذا كان هذا غزوًا بريًا لغزة قائلاً: "لن أعلق إذا ما كانت غزوًا بريًا"

وأشار متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، إلى أن الأيام المقبلة ستكون طويلة وصعبة.

وصرح جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة إن القوات الإسرائيلية شنت غارة برية على غزة أمس لليلة الثانية على التوالي وكانت الغارة مدعومة بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار، وسط تأكيدات بقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي وضربه لعشرات الأهداف على قطاع غزة وإن التوغل لم يسفر عن وقوع إصابات بين الإسرائيليين.

واستمرت الغارة البرية بضع ساعات وأصابت مواقع إطلاق صواريخ وشاركت في معارك مسلحين وفقًا لتصريحات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما أكد "هاجاري" إن الغارات البرية كانت تهدف إلى الكشف عن العدو وتدمير منصات الإطلاق والمتفجرات لتمهيد الطريق للمراحل التالية من الحرب.