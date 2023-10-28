6 ساعات في الجمعة السوداء.. تسلسل زمني لما حدث داخل قطاع غزة

كتب - أحمد زكي:

عاشت المنطقة العربية خلال الساعات الماضية على وقع أحداث متسارعة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، بدأت بقطع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت وقفص قوات الاحتلال للقطاع.

بيانات وتصريحات لمسئولين محليين ودوليين وصفت الاعتداءات الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة، بأنها الأعنف منذ بداية العدوان عصر السابع من أكتوبر، حتى وصفه البعض بـ"الجمعة السوداء".

تداعيات الموقف امتدت من داخل قطاع غزة لمحيطها الإقليمي، والدولي أيضًا، حيث تزامن معه عرض مشروع القرار العربي على الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تطورات الوضع الراهن.

موقع "مصراوي" رصد تطور الأحداث على مدار الساعة، وينشر خلال السطور التالية، التسلسل الزمني للأحداث في قطاع غزة ومحيطها الإقليمي والدولي، خلال السطور التالية.

5:30.. حماس ترفض اقتراح إسرائيل بهدنة لمدة 24 ساعة مقابل الإفراج عن الأسرى



6:00 مساء.. الاحتلال يقطع الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة

6:11.. آخر مسار يصل غزة بالعالم.. بيان رسمي بعد قطع الانترنت والاتصالات

6:21.. الاحتلال يشن قصفًا على غزة برّا وبحرّا وجوّا.. "الأعنف منذ بداية الحرب"

7:27.. الجيش الإسرائيلي: القوات البرية ستوسع عملياتها الليلة

7:54.. الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بجميع طواقمنا في غزة

8:11.. حماس تعليقا على قطع الاتصالات: الاحتلال يحاول ارتكاب جرائم في غزة بعيدًا عن أعين الصحافة

رئيس الوزراء الفلسطيني: ما يحدث في غزة الآن لحظة تاريخية لإيقاف المجازر بحق شعبنا

8:38.. المقاومة الفلسطينية تتصدى لمحاولة توغل بري إسرائيلي شمال غزة

8:54.. البيت الأبيض: لن نعلق على عمليات إسرائيل الحالية والأمر متروك لهم

9:07 وزارة الدفاع الأمريكية: لسنا جزءًا من أي عملية برية يقوم بها الاحتلال في غزة

9:20.. الأمم المتحدة: هذه لحظة الحقيقة والتاريخ سيحكم علينا

9:27.. إصابات في صفوف قوات الاحتلال التي حاولت الدخول غزة بريّا

9:45.. جيش الاحتلال ينفي: "أحداث الليلة ليست الغزو البري لغزة"

9:58.. الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة

10:04.. كتائب القسام: اشتباكات عنيفة مع قوات إسرائيلية حاولت التوغل في غزة بريا

10:10.. بعد قطع الإنترنت والاتصالات.. حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزة

10:12.. الصحة العالمية: فقدنا الاتصال بكل موظفينا وشركائنا في المجال الإنساني

10:46.. مصر: يجب تنفيذ قرار الأمم المتحدة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

10:49.. غزة تتعرض لمحرقة.. متحدث الحكومة الفلسطينية: الجثث بالمئات في شوارع القطاع

10:53.. الصليب الأحمر الدولي: آلاف المدنيين يتعرضون لأعنف قصف تشهده غزة

10:20.. إسرائيل: نرفض قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار في غزة

10:27.. اشتباكات مسلحة بين المقاومة وقوات الاحتلال في محاور عدة شرقي غزة

10:29.. الانفجارات تضئ سماء غزة - صور

10:30.. رئيس حركة حماس: المقاومة تتصدى للاجتياح البري بكل قوة

11:40.. وزير خارجية لبنان الأسبق: وصول نيران الاشتباك بغزة للأراضي المجاورة أمر متوقع

11:40.. الاحتلال يخطر وكالتي رويترز وفرانس برس بعدم ضمان سلامة مراسليهم في غزة

11:46.. المقاومة تلقي القبض على عضو من القوات الخاصة الإسرائيلية أثناء محاولة الهجوم البري



