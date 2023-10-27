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BBC

قيادي بحركة حماس: قطاع غزة يتعرض لأعنف هجوم من قوات الاحتلال

11:03 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

حسام بدران

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كتب- حسن مرسي:
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، إن قطاع غزة تتعرض لأعنف هجوم من قوات الاحتلال منذ بدء هذة المعركة، وتأتي فى إطار سلسلة الإبادة الجماعية التى يرتكبها جيش الاحتلال ضد سكان قطاع غزة،

ووجه بدران خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الجمعة، الدعوة للفلسطينيين فى كل مدن الضفة الغربية ومخيماتها وقراها إلى التحرك العاجل للتظاهر فى كل الساحات والأماكن، والذهاب فى نقاط الاشتباك مع هذا الإحتلال.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، أن قطاع غزة يتعرض لمذبحة الآن، والمرحلة المقبلة ستكون أخطر بشاعة، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في القطاع تتم بمباركة أمريكية، مطالبًا بضرورة التدخل لوقف مثل هذه الانتهاكات.

وأكمل: "يجب ألا نترك غزة وحدها فى هذة الليلة بالذات، وأن تقوم كل جهة وفصيلة وكل فرد من أبناء الضفة الغربية بما هو قادر عليه".

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