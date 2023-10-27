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BBC

الصليب الأحمر الدولي: آلاف المدنيين يتعرضون لأعنف قصف تشهده غزة

10:53 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

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مصراوي
قال رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، "آلاف المدنيين يتعرضون لأعنف قصف تشهده غزة على الإطلاق"

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر، اليوم الجمعة،
فقدنا الاتصال مع الهلال الأحمر الفلسطيني ولا نستطيع معرفة ما يحدث في غزة.

وأضاف " نشعر بقلق عميق تجاه المدنيين والعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأوضحت المصادر، أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

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