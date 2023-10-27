غزة تتعرض لمحرقة.. متحدث الحكومة الفلسطينية: الجثث بالمئات في شوارع القطاع

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور إبراهيم ملحم، المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، أن سكان غزة يتعرضون لمحرقة جماعية، وأن الجثث والضحايا تملأ شوارع القطاع.

وأشار ملحم خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، مساء الجمعة، إلى أن الوضع في غزة كارثي ولا يمكن وصفه، ولا بد من تدخل الدول العربية لوقف المجازر التي تقام هناك.

وأفادت القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن هناك مظاهرات في وسط مدينة رام الله تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

وناشد محمد فتياني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، المؤسسات الأممية والدولية لحماية زملائه في الهلال الأحمر من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد فتياني أن الهلال الأحمر الفلسطيني يعمل على وضع خطط أخرى للتدخل لإنقاذ المصابين في غزة جراء الأوضاع الكارثية.