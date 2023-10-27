الجيش الإسرائيلي يعلن تعرضه لقصف صاروخي من الأراضي السورية

وكالات:

أعلن متحدث الجيش الإسرائيلي، التصدي لقصف صاروخي في سماء الجولان المحتل، مصدرها الأراضي السورية.

وأضاف المتحدث العسكري، أن بعض القذائف سقطت داخل مناطق مفتوحة بالأراضي الإسرائيلية.