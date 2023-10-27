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BBC

إصابات في صفوف قوات الاحتلال التي حاولت الدخول غزة بريّا

09:27 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

قصف قطاع غزة

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مصراوي

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن جيش الاحتلال يقوم بنقل عدد من الإصابات في صفوف القوات الخاصة التي حاولت الدخول برياً إلى غزة.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة. رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق. وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد. وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس. وأوضحت المصادر، أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.

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