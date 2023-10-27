تمهيدًا للهجوم البري.. قصف عنيف غير مسبوق على غزة "تغطية خاصة"

كتب- إسلام لطفي:

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا وقصفًا عنيفًا غير مسبوق على قطاع غزة، وذلك بعد مرور 3 أسابيع على العدوان الذي تشنه تل أبيب على القطاع والمدنيين، وراح ضحيته أكثر من 7 آلاف شهيد وآلاف المصابين.

وتصدت المقاومة الفلسطينية لتوغل بري إسرائيلي في بيت حانون وشرق البريج واشتباكات عنيفة تدور على الأرض، وفق ما أعلنت وسائل إعلام فلسطينية.

وتوغلت دبابات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة ‎بيت حانون شمال ‎قطاع غزة، علاوة على ما أعلنه جيش الاحتلال أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة.

ويتزامن مع القصف العنيف ودخول الدبابات الإسرائيلية إلى غزة، شهدت فلسطين انقطاع الاتصالات والإنترنت بالكامل.

ويواصل "مصراوي" تغطيته الحية والمباشرة للأحداث في فلسطين والهجوم الإسرائيلي على غزة والمدن الفلسطينية، لا سيما تخصيصه قسمًا كاملًا يحوي جميع الأخبار المتعلقة بفلسطين.

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