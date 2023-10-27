البنتاجون: لسنا جزءًا من أي عملية برية يقوم بها الاحتلال في غزة

مصراوي

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، "تركيزنا كان على العمل مع شركائنا الإسرائيليين لدعم قدرتهم على الدفاع عن النفس"

وتابع المتحدث باسم البنتاجون، خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، "لسنا جزءا من أي عملية برية يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي"

وأضاف أن "لضربة التي وجهناها لمواقع للحرس الثوري بسوريا منفصلة عن رؤيتنا لما يحدث بغزة"

وأكد المتحدث باسم البنتاجون، أن أمريكا ستقوم باتخاذ كل ما هو ضروري لحماية قواتها وسترد في الوقت والمكان الذي تختاره.

ولفت إلى أن الولايات المتحدة لا تريد صراعا يتسع في المنطقة، لذلك تريد توجيه رسالة ردع.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة.

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة.

رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

وطلبت حركة حماس تهدئة لـ5 أيام، مقابل الإفراج عن أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، إضافة لطلبها الإفراج عن أسرى فلسطينيين، وهدنة طويلة الأمد.

وقالت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، إن الاحتلال الإسرائيلي، وافق على هدنة ليوم واحد بشرط وجود إشراف دولي، وهناك مفاوضات بوساطة مصرية قطرية حول الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

وأوضحت المصادر، أن حركة حماس طلبت تهدئة لـ5 أيام مقابل أقل من 100 أسير لديها وفصائل أخرى، مفيدة بأن حماس تطلب الإفراج عن أسرى فلسطينيين وتهدئة طويلة الأمد، كما أن هناك تقدم بالمفاوضات حول هدنة إنسانية في غزة لساعات وربما أيام.