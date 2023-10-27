البيت الأبيض: لن نعلق على عمليات إسرائيل الحالية والأمر متروك لهم

مصراوي

أعلن البيت الأبيض، إن 10 شاحنات مساعدات إضافية دخلت غزة لكن هناك حاجة للمزيد، موضحا أنهم لن يعلقوا على عمليات إسرائيل الحالية والأمر متروك لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع البيت الأبيض في بيان له: "هناك حاجة لضمان دخول المزيد من الوقود إلى قطاع غزة".

وأكد البيت الأبيض: "سنواصل دعم إسرائيل فيما يتعلق بالقدرات والذخائر"، متابعا "عملياتنا العسكرية في العراق وسوريا تهدف إلى منع المزيد من الهجمات ضد قواتنا في المستقبل".

وأوضح البيت الأبيض:" ما زلنا نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس في غزة، كما أن الولايات المتحدة سألت إسرائيل عن أهداف العملية في غزة وكيف ستنتهي؟، وربما تكون هناك حاجة من الهدن الإنسانية في غزة،

وتابع البيت الأبيض:" لا نسعى للصراع مع إيران وعملياتنا الأخيرة منفصلة عما يحدث بين إسرائيل وحماس، و نحتفظ بحق الرد على أي هجمات في الوقت والمكان الذي نختاره، ولن نتردد في اتخاذ مزيد من الإجراءات للدفاع عن قواتنا".