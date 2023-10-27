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مندوب مصر بالأمم المتحدة: عدم وقف القتال في غزة سيجر المنطقة لحرب مدمرة

05:13 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

مندوب مصر بالأمم المتحدة

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مصراوي

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن عدم وقف الحرب على غزة الآن من شأنه جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة.

وتابع مندوب مصر لدى الأمم المتحدة خلال كلمته اليوم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا للتهجير القسري للفلسطينيين في غزة سواء داخليا أو خارجيا، وأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني يتعين مجابهتها بالحزم، والتأكيد على رفضنا القاطع لها، كما نطالب بضرورة تفعيل الحماية الدولية للفلسطينيين".

وأضاف مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: "ستواصل مصر جهودها لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين، والتوسط لإطلاق سراح المحتجزين والأسرى".

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مندوب مصر بالأمم المتحدة السفير أسامة عبد الخالق جر المنطقة إلى حرب إقليمية مدمرة. وقف القتال في غزة لا للتهجير القسري للفلسطينيين في غزة طوفان الأقصى

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