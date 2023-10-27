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مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين

05:08 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

السفير أسامة عبد الخالق

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مصراوي

قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر في الأمم المتحدة: إن مصر تشجب العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وتدعوا إلى حماية المدنيين.

وتابع في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة: "ندعو إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة"، مشيرًا إلى أنه: "لا لاستهداف المدنيين ولا للإرهاب ولا لقصف المستشفيات ولا للحصار ولا للتهجير".

وأشار مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: "طفح الكيل على ما يجري لأهل فلسطين، سياسات الحصار والتجويع لا مكان لها في القرن الحادي والعشرين،إضافة إلى أنّ الحرمان من المساعدات الإنسانية، هوحكم بالموت على أهل غزة في ظل هذه الظروف، كما أنّ أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني يتعين مجابهتها بالحزم والتأكيد على رفضنا القاطع لها".

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