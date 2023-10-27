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BBC

جيش الاحتلال بعد نفيه قصفها: مستشفى المعمداني كان يستخدم مخزنًا لوقود حماس

04:04 م الجمعة 27 أكتوبر 2023

المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "مستشفى الأهلي المعمداني كان يستخدم مخزنًا لوقود حركة حماس".

وتابع المتحدث باسم جيش الاحتلال، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، "حماس تدير بنية تحتية عسكرية عبر المستشفيات".

وأوضح قائلًا "لدينا تسجيلات سنعرضها لاحقا، تثبت استخدام منشآت صحية لأغراض عسكرية".

وأكد أن "حركة حماس تستخدم المستشفيات لإطلاق صواريخها من تحت الأرض".

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