فرنسا: نطالب بهدنة إنسانية تمهيدًا لوقف إطلاق النار في غزة
كتبت- ندى محرم
طالبت رئيسة الحكومة الفرنسية إليزابيث بورن، بهدنة إنسانية في غزة، تمهيداً لوقف إطلاق النار بين الجانبين.
وقالت رئيسة الحكومة الفرنسية، اليوم الإثنين، إن "فتح معبر رفح لا يزال محدوداً"، مشيرة إلى أن باريس ستعمل على تسهيل محادثات مجلس الأمن حول أوضاع غزة وإسرائيل"
وتابعت بورن أن "الضحايا متساوون ولا توجد حياة لها قيمة أقل من غيرها، محذرة الاحتلال الإسرائيلي من أن "تقع في فخ حماس".
وأطلقت المقاومة الفلسطينية في الـ7 من أكتوبر الحالي، عملية مفاجئة ضد الاحتلال الإسرائيلي، سمتها "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل، التي ردّت بدورها بشنّ عمليّة "السيوف الحديدية".
ويشن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على قطاع غزة بشكلٍ ومستمرّ، واتُهِمَت بقصف مستشفى المعمداني يوم الثلاثاء الـ17 من أكتوبر الحالي، وكنيسة للأرثوذكسيين في القطاع.
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