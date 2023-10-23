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BBC

رئيس الوزراء البريطاني: الفتح المحدود لمعبر رفح ليس كافيًّا

06:06 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

ريشي سوناك

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مصراوي

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إنه يجب استمرار العمل الجماعي لإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين، أن "الفتح المحدود لمعبر رفح ليس كافيًا وسنواصل الضغط الدبلوماسي"

وأكد سوناك أن "بلاده تقف مع إسرائيل في دفاعها عن النفس ضد الإرهاب مع ضرورة تجنب قتل المدنيين في غزة"

وأوضح أن "بريطانيا دعمت لحل الدولتين، يجب ألا يكون مجرد كلام نكرره في مثل هذه الأوقات، وعازمون على منع التصعيد في غزة، ودعمنا لحل الدولتين يحظى بتقدير كبير في المنطقة"

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