متحدث الحكومة الفلسطينية: تهديد الاحتلال بقصف المستشفيات تصعيد ينذر بجرائم حرب

مصراوي

قال سلامة معروف المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إن استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط المستشفيات وتهديده لها بالقصف المباشر، ومطالبته بإخلاء النازحين منها، تصعيد خطير ينذر بجرائم حرب.

وتابع معروف خلال تصريح صحفي له، اليوم الاثنين، أن جريمة قصف المستشفيات تضاف إلى الجرائم التي ارتكبها الاحتلال بحق المدنيين من النساء والأطفال والشباب والشيوخ في غزة، والتي تمثلت واضحاً في مذبحة المستشفى المعمداني.

ولفت إلى أن إصرار إدارة المستشفيات الأهلية والحكومية برفض الإخلاء ومواجهة تهديدات الاحتلال، والتمسك بأداء رسالتهم الإنسانية وواجبهم المهني لإسعاف الجرحى وتقديم العلاج للمرضى، دليل قديم جديد على الصمود الفلسطيني وثبات الطواقم الطبية جنباً إلى جنب مع شعبنا الفلسطيني في مواجهة النازية الإسرائيلية.

ودعا المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، المؤسسات الدولية إلى استمرار توثيق جرائم الاحتلال، والعمل على مواجهة تهديداته والضغط عليه لوقف جرائمه بحق المؤسسات والطواقم الطبية.

ولفت إلى أن مواصلة الاحتلال لهذه الجرائم يعد جريمة ومخالفة واضحة للقانون الدولي الإنساني، الذي ينص على أن الاستهداف المتعمد للمدنيين محظور بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني، وفي اتفاقيات جنيف لعام 1949 وفي البروتوكولين الإضافيين لعام 1977.

وجدد معروف التأكيد على ضرورة إدخال الوقود إلى قطاع غزة، لاستمرار عمل المستشفيات وتقديم الخدمات للمواطنين في ظل همجية الاحتلال، وتغوله على أهالي القطاع، باستهدافهم بشكل مباشر بعشرات الغارات المتزامنة، ما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الإصابات.