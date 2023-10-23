مصطفى بكرى من جامعة الفيوم: أمريكا وإسرائيل يريدون حرب عالمية ثالثة لتوطين الفلسطينيين فى سيناء
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
الفيوم – حسين فتحى:
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن الاعتداء الذى حدث أمس، ونفذه جنود إسرائيليين أطلقوا قذيفة مدفع صوب جنود مصريين، يحرسون منطقة الحدود فى رفح، الغرض منها "جرجرة" مصر لرد الهجوم، حتى تكون ذريعة للحرب على المنطقة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها كلية الألسن بجامعة الفيوم، اليوم الاثنين بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر، والتى شهدها الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة نجلاء سعد القائم بعمل عميد كلية الالسن.
وقال بكري إن مصر استوعبت الموقف وفوتت الفرصة، لقيام الولايات المتحدة والتحالف العربي الذي تقوده لمساندة إسرائيل، الغرض منه شن هجمات على جنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله، وإيران ومنطقة الحدود بين مصر وإسرائيل، من خلال الأسطول الأمريكي المرابط فى البحر المتوسط.
وأضاف أن ما يحدث فى غزة وليبيا والسودان، هدفه زعزعة الاستقرار فى مصر، لكن مصر بجيشها القوي قادرة على حماية التراب المصر، موضحًا أن السلطة المصرية طلبت الأكفان لدفن الشهداء، قبل أن تطلب الغذاء والدواء.
سوق مصراوى
-
أفضل طريقة للحفاظ على مروحة المنزل في الشتاءتفاصيل
-
أفضل 5 أنواع إضاءة لتجديد سيارتك بأسعار تبدأ من 58 جنيهاتفاصيل
-
يبدأ من 47 جنيها.. أحدث اتجاهات موضة التيشرت القطني للرجال 2023تفاصيل
-
أحدث صيحات الحقائب النسائية لعام 2023 تبدأ من 100 جنيهتفاصيل
-
"تغنيك عن الكافيهات".. أفضل ماكينات صنع القهوة بأسعار تبدأ من 79 جنيهاتفاصيل
-
آخر اتجاهات موضة فساتين خريف 2023تفاصيل
فيديو قد يعجبك: