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مصطفى بكرى من جامعة الفيوم: أمريكا وإسرائيل يريدون حرب عالمية ثالثة لتوطين الفلسطينيين فى سيناء

04:17 م الإثنين 23 أكتوبر 2023
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    تكريم مصطفى بكرى
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    جانب من ندوة جامعة الفيوم بحضور مصطفى بكرى
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    مصطفى بكرى في جامعة الفيوم
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الفيوم – حسين فتحى:
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، أن الاعتداء الذى حدث أمس، ونفذه جنود إسرائيليين أطلقوا قذيفة مدفع صوب جنود مصريين، يحرسون منطقة الحدود فى رفح، الغرض منها "جرجرة" مصر لرد الهجوم، حتى تكون ذريعة للحرب على المنطقة.
جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها كلية الألسن بجامعة الفيوم، اليوم الاثنين بمناسبة مرور 50 عاما على انتصار أكتوبر، والتى شهدها الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة نجلاء سعد القائم بعمل عميد كلية الالسن.
وقال بكري إن مصر استوعبت الموقف وفوتت الفرصة، لقيام الولايات المتحدة والتحالف العربي الذي تقوده لمساندة إسرائيل، الغرض منه شن هجمات على جنوب لبنان الذي يسيطر عليه حزب الله، وإيران ومنطقة الحدود بين مصر وإسرائيل، من خلال الأسطول الأمريكي المرابط فى البحر المتوسط.
وأضاف أن ما يحدث فى غزة وليبيا والسودان، هدفه زعزعة الاستقرار فى مصر، لكن مصر بجيشها القوي قادرة على حماية التراب المصر، موضحًا أن السلطة المصرية طلبت الأكفان لدفن الشهداء، قبل أن تطلب الغذاء والدواء.

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