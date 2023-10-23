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BBC

الصحة العالمية تطالب إسرائيل بالتراجع عن أوامرها بإخلاء المستشفيات

04:12 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

منظمة الصحة العالمية

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لندن - (د ب ا)

طالبت منظمة الصحة العالمية إسرائيل بالتراجع عن أوامرها بإخلاء المستشفيات في شمال غزة.

وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش لهيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين: "هناك مرضى في المستشفيات لا يمكن نقلهم بسهولة، هناك أجهزة تنفس صناعية ورضع في حضانات وأشخاص في حالة غير مستقرة، ومن الصعب للغاية نقلهم".

وأضاف: "نحن طالب بإسرائيل بإعادة النظر في هذ الأمر".

وحتى الآن، دخلت أربع شاحنات تحمل معدات جراحية وأدوية من أجل الأمراض المزمنة إلى غزة عبر معبر رفع، وقال المتحدث "إن هذا ليس كافيًا تقريبًا".

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