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BBC

وزير الخارجية يشارك في جلسة مجلس الأمن لبحث تطورات الوضع بالشرق الأوسط

03:22 م الإثنين 23 أكتوبر 2023

السفير احمد أبو زيد

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وكالات


صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية المصري، سوف يتوجه اليوم الاثنين، إلى نيويورك، للمشاركة في الجلسة الوزارية لمجلس الأمن، تحت بند تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، والتي دعت إليها البرازيل باعتبارها تتولى رئاسة مجلس الأمن الشهر الجاري.


وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سوف يُلقي بيان مصر أمام مجلس الأمن في جلسته المقرَّرة، الثلاثاء الموافق الـ24 من أكتوبر الجاري.


ويستعرض وزير الخارجية رؤية مصر وتقييمها للتصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، ومطالبتها بضرورة الوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.


بالإضافة إلى الجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف نزيف الدماء وتوفير الحماية للمدنيين في القطاع، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل مستدام، فضلاً عن جهود مصر لاحتواء الصراع والتحذير من مخاطر امتداده إلى مناطق أخرى وخروجه عن السيطرة.

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السفير أحمد أبو زيد سامح شكري وزير الخارجية المصري

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